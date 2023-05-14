هدنة بين اسرائيل وغزة بعد 5 أيام من تبادل القصف

أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية في قطاع غزة قتالا بين الجيش الاسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة استمر خمسة أيام، وأسفر عن سقوط 35 قتيلا معظمهم من الفلسطينيين، بحسب "فرنس برس".



ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ليل السبت ليعود الهدوء صباح اليوم في قطاع غزة وإسرائيل، دون أصوات قصف أو طائرات أو دوي صفارات الانذار.



وعادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة التي عجت بالمارة والمركبات، وأبحر صيادون في مراكبهم في القطاع الساحلي.



ويتفقد سكان غزة الدمار الذي لحق بمنازلهم في مناطق مختلفة.



وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ مساء أمس، خرج الفلسطينيون في قطاع غزة إلى الشوارع محتفلين.



