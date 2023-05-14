الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هدنة بين اسرائيل وغزة بعد 5 أيام من تبادل القصف

أخبار دولية
2023-05-14 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هدنة بين اسرائيل وغزة بعد 5 أيام من تبادل القصف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هدنة بين اسرائيل وغزة بعد 5 أيام من تبادل القصف

 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية في قطاع غزة قتالا بين الجيش الاسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة استمر خمسة أيام، وأسفر عن سقوط 35 قتيلا معظمهم من الفلسطينيين، بحسب "فرنس برس".

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ليل السبت ليعود الهدوء صباح اليوم في قطاع غزة وإسرائيل، دون أصوات قصف أو طائرات أو دوي صفارات الانذار.

وعادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة التي عجت بالمارة والمركبات، وأبحر صيادون في مراكبهم في القطاع الساحلي.

ويتفقد سكان غزة الدمار الذي لحق بمنازلهم في مناطق مختلفة.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ مساء أمس، خرج الفلسطينيون في قطاع غزة إلى الشوارع محتفلين. 

 

أخبار دولية

اسرائيل

تبادل

القصف

LBCI التالي
شولتس يؤكد لزيلينسكي دعم ألمانيا لأوكرانيا "طالما كان ذلك ضرورياً"
كيليتشدار أوغلو يقول عند إدلائه بصوته إن تركيا "اشتاقت للديموقراطية"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-13

غزة تحت القصف الاسرائيلي لليوم الخامس على التوالي

LBCI
أخبار دولية
2023-04-20

بمناسبة عيد الفطر... غوتيريش يدعو الى هدنة في السودان "لمدة 3 أيام على الأقلّ"

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-20

غوتيريش يدعو الى هدنة في السودان "لمدة 3 أيام على الأقلّ" بمناسبة عيد الفطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-12

التصعيد متواصل بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية ووساطة مصر في مأزق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

رؤيتان متنافستان في الانتخابات الأكثر حسماً في تاريخ تركيا…

LBCI
أخبار دولية
13:06

بايدن يجدد دعوة الكونغرس لضبط الأسلحة بعد سنة على مجزرة بافالو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:50

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-11

الجميل بعد لقائه ابو فاعور: حريصون على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن ولكن رافضون الاستسلام وسنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-13

هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات

LBCI
أخبار لبنان
05:37

عودة: ما هذه الاستحالة في انتخاب شخصية تترأس الدولة..وهل خلا البلد من رجالات ينبض قلبهم بحب لبنان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

نزوح لبنانيين نحو سوريا: نريد الدواء... علي المزوق قصة مأساة تخشى الموت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

رؤيتان متنافستان في الانتخابات الأكثر حسماً في تاريخ تركيا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الإنتخابات التركية حرب نهجين مختلفين قسمت الأرض عاموديا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
16:17

تجار مخدرات في قبضة مخابرات الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
03:45

البطريرك الراعي في عظة الأحد: النازحون السوريون أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك

LBCI
خبر عاجل
03:56

الراعي: لو يسمع المسؤولون كلام الله لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدوليّ من أجل عودة النازحين السوريّين إلى بلادهم

LBCI
اخبار البرامج
04:42

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من الحشرات في المنزل؟

LBCI
خبر عاجل
14:50

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
منوعات
04:06

يبلغ من العمر 28 عامًا... ملياردير أميركي يستحوذ على مجلة "فوربس"!

LBCI
امن وقضاء
04:20

بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين

LBCI
أمن وقضاء
10:35

توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة