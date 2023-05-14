زيلينسكي يشكر ألمانيا ويعتبرها "صديقا حقيقيا" و"حليفا موثوقا"

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور برلين الأحد بدعم ألمانيا لكييف، معتبرا أن برلين "صديق حقيقي" و"حليف موثوق".





وكتب زيلينسكي في سجل زوار الرئاسة الألمانية "في أصعب فترة في تاريخ أوكرانيا الحديث، أثبتت ألمانيا أنها صديق حقيقي وحليف موثوق لنا يقف بحزم إلى جانب الشعب الأوكراني في النضال من أجل الدفاع عن الحرية والقيم الديموقراطية".





والتقى الرئيس الأوكراني الذي وصل إلى برلين ليل السبت الأحد في أول زيارة له منذ بدء الحرب في اوكرانيا، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي تريد بلاده تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2,7 مليار يورو.