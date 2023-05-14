شولتس يؤكد لزيلينسكي دعم ألمانيا لأوكرانيا "طالما كان ذلك ضرورياً"

شولتس: دعم برلين لكييف بما في ذلك تزويدها بالسلاح بلغ حتى الآن 17 مليار يورو

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد دعم بلاده لكييف طالما كان ذلك ضروريا، وذلك خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور برلين للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي.



وقال شولتس في مؤتمر صحافي مشترك: "قلتها مرات عدة وأكررها اليوم: سندعمكم طالما كان ذلك ضروريا"، كاشفا أن دعم برلين لكييف، بما في ذلك تزويدها بالسلاح، بلغ حتى الآن 17 مليار يورو.