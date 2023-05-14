موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا

أعلنت موسكو اليوم، مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا، في إعلان نادر من قبل القيادة العسكرية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل حوالى 15 شهرا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف خلال مؤتمر صحافي يومي، إن الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو سقطا في القتال في أوكرانيا.