موسكو "أصابت" مواقع تضم أسلحة غربية في تيرنوبيل وبيتروبافليفكا بأوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها "أصابت" مواقع في تيرنوبيل (غرب) وبيتروبافليفكا (وسط شرق) في أوكرانيا تضم بشكل خاص أسلحة غربية تم تسليمها إلى كييف لصد هجوم موسكو.



وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الجيش الروسي "نفذ ضربة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وعلى مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية استلمتها من دول غربية (...) تمت إصابة جميع الأهداف".