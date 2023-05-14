زيلينسكي: أوكرانيا "لا تهاجم الأراضي الروسية"

زيلينسكي: نحن نعد لهجوم مضاد لتحرير الأراضي التي تم احتلالها بشكل غير شرعي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور برلين اليوم، أن بلاده "لا تهاجم الأراضي الروسية".



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "ليس لدينا الوقت ولا القوة للقيام بذلك ولا نملك الأسلحة للقيام ذلك. نحن نعد لهجوم مضاد لتحرير الأراضي التي تم احتلالها بشكل غير شرعي".