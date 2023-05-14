الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
25
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
20
o
الجنوب
25
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
25
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
20
o
الجنوب
25
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران تعتقل ثمانية أشخاص بسبب اضراب عمالي في موقع رئيسي لانتاج الغاز
أخبار دولية
2023-05-14 | 08:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إيران تعتقل ثمانية أشخاص بسبب اضراب عمالي في موقع رئيسي لانتاج الغاز
اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية أشخاص "لقيادتهم" اضرابا للعمال في موقع رئيسي لانتاج الغاز في جنوب البلاد، بحسب وسائل اعلام محلية الأحد.
ونقلت وكالة تسنيم عن نائب محافظ المنطقة أكبر بورات قوله: "قامت أجهزة الاستخبارات بإلقاء القبض على ثمانية قادة رئيسيين لإضراب العمال في منطقة جنوب فارس".
ويعمل حوالى 40 ألف شخص في حقل جنوب فارس الضخم الذي يضم أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، وتشترك فيه إيران مع قطر.
وقال بورات انه "تم وضع ثماني شركات ومتعاقدين ثانويين في المنطقة على اللائحة السوداء بسبب التحريض على الإضراب".
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أوائل الشهر الحالي قيام السلطات الإيرانية بإيقاف مسؤولين في شركات لدعمهم الإضرابات.
وأعلنت السلطات في نهاية نيسان الماضي أنها بدأت باستبدال 4000 عامل كانوا مضربين للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف المعيشة.
لكن وكالة "إيلنا" للأنباء المقربة من الأوساط العمالية أوردت، أن المحتجين"واصلوا طرح مطالبهم النقابية".
ويطالب العمال بـ"زيادة الأجور بنسبة 79%" فضلاً عن "إنهاء التمييز" وتكريس "حرية تكوين الجمعيات".
وفي عام 2022، شهدت إيران موجات عدة من الإضرابات في صفوف المعلمين وسائقي الحافلات احتجاجا على تدني الرواتب وغلاء المعيشة.
واعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت أن بعض الاحتجاجات العمالية مفيدة للبلاد لأنها تساعد الحكومة والمؤسسات على فهم مطالب العمال.
ومنذ عام 2018، تأثر الاقتصاد الإيراني بعقوبات الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، فضلاً عن تسارع التضخم والانخفاض القياسي في قيمة الريال.
أخبار دولية
إيران
اضراب عمالي
التالي
لقاء بين قادة أرمينيا وأذربيجان في بروكسل على خلفية توتر حدودي
هل ينجح اردوغان في انتزاع ولاية رئاسية ثالثة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-12
ماكرون: فرنسا ستواصل العمل لعودة مواطنيها الذين ما زالوا معتقلين في إيران
أخبار دولية
2023-05-12
ماكرون: فرنسا ستواصل العمل لعودة مواطنيها الذين ما زالوا معتقلين في إيران
0
أخبار دولية
2023-05-12
الإفراج عن فرنسيين اثنين معتقلين في إيران
أخبار دولية
2023-05-12
الإفراج عن فرنسيين اثنين معتقلين في إيران
0
أخبار دولية
2023-05-11
اتهام ألماني-إيراني بمحاولة إحراق كنيس بناء على أوامر طهران
أخبار دولية
2023-05-11
اتهام ألماني-إيراني بمحاولة إحراق كنيس بناء على أوامر طهران
0
أخبار لبنان
2023-05-11
وزير الاقتصاد الإيراني يصل الى جدة
أخبار لبنان
2023-05-11
وزير الاقتصاد الإيراني يصل الى جدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
رؤيتان متنافستان في الانتخابات الأكثر حسماً في تاريخ تركيا…
تقارير نشرة الاخبار
13:08
رؤيتان متنافستان في الانتخابات الأكثر حسماً في تاريخ تركيا…
0
أخبار دولية
13:06
بايدن يجدد دعوة الكونغرس لضبط الأسلحة بعد سنة على مجزرة بافالو
أخبار دولية
13:06
بايدن يجدد دعوة الكونغرس لضبط الأسلحة بعد سنة على مجزرة بافالو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-05-10
الجيش: توقيف شخص في منطقة أنفه – الكورة لإطلاقه النار على مواطن وقتله
امن وقضاء
2023-05-10
الجيش: توقيف شخص في منطقة أنفه – الكورة لإطلاقه النار على مواطن وقتله
0
خبر عاجل
2023-04-18
معلومات للـLBCI: الحكومة تقرّ زيادة ٤ اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور ١٤ يوما شهريا ً
خبر عاجل
2023-04-18
معلومات للـLBCI: الحكومة تقرّ زيادة ٤ اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور ١٤ يوما شهريا ً
0
آخر الأخبار
2023-05-04
معلومات للـLBCI: سيقدم طعن جديد أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ظهرًا من قبل النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وحليمة قعقور وفراس حمدان ونجاة عون صليبا والياس جرادي وياسين ياسين وأشرف ريفي
آخر الأخبار
2023-05-04
معلومات للـLBCI: سيقدم طعن جديد أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ظهرًا من قبل النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وحليمة قعقور وفراس حمدان ونجاة عون صليبا والياس جرادي وياسين ياسين وأشرف ريفي
0
صحف اليوم
2023-05-13
الايجابيات التي تراكمت على الخط الرئاسي ما زالت تتطلب بعض الجهد لترجمتها على أرض الواقع (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-05-13
الايجابيات التي تراكمت على الخط الرئاسي ما زالت تتطلب بعض الجهد لترجمتها على أرض الواقع (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
نزوح لبنانيين نحو سوريا: نريد الدواء... علي المزوق قصة مأساة تخشى الموت!
تقارير نشرة الاخبار
13:10
نزوح لبنانيين نحو سوريا: نريد الدواء... علي المزوق قصة مأساة تخشى الموت!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
رؤيتان متنافستان في الانتخابات الأكثر حسماً في تاريخ تركيا…
تقارير نشرة الاخبار
13:08
رؤيتان متنافستان في الانتخابات الأكثر حسماً في تاريخ تركيا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الإنتخابات التركية حرب نهجين مختلفين قسمت الأرض عاموديا
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الإنتخابات التركية حرب نهجين مختلفين قسمت الأرض عاموديا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
16:17
تجار مخدرات في قبضة مخابرات الجيش اللبناني
امن وقضاء
16:17
تجار مخدرات في قبضة مخابرات الجيش اللبناني
2
خبر عاجل
03:45
البطريرك الراعي في عظة الأحد: النازحون السوريون أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك
خبر عاجل
03:45
البطريرك الراعي في عظة الأحد: النازحون السوريون أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك
3
خبر عاجل
03:56
الراعي: لو يسمع المسؤولون كلام الله لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدوليّ من أجل عودة النازحين السوريّين إلى بلادهم
خبر عاجل
03:56
الراعي: لو يسمع المسؤولون كلام الله لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدوليّ من أجل عودة النازحين السوريّين إلى بلادهم
4
اخبار البرامج
04:42
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من الحشرات في المنزل؟
اخبار البرامج
04:42
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من الحشرات في المنزل؟
5
خبر عاجل
14:50
معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس
خبر عاجل
14:50
معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس
6
منوعات
04:06
يبلغ من العمر 28 عامًا... ملياردير أميركي يستحوذ على مجلة "فوربس"!
منوعات
04:06
يبلغ من العمر 28 عامًا... ملياردير أميركي يستحوذ على مجلة "فوربس"!
7
امن وقضاء
04:20
بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين
امن وقضاء
04:20
بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين
8
أمن وقضاء
10:35
توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)
أمن وقضاء
10:35
توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store