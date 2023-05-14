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لقاء بين قادة أرمينيا وأذربيجان في بروكسل على خلفية توتر حدودي

أخبار دولية
2023-05-14 | 08:59
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لقاء بين قادة أرمينيا وأذربيجان في بروكسل على خلفية توتر حدودي
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لقاء بين قادة أرمينيا وأذربيجان في بروكسل على خلفية توتر حدودي

اجتمع قادة أرمينيا واذربيجان الأحد لاجراء محادثات في بروكسل على خلفية توتر على الحدود بين هذين البلدين اللذين يتواجهان منذ حوالى ثلاثين عاما للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.
     
والمحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تجري تحت رعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. واللقاء هو الخامس من نوعه في إطار الوساطة الأوروبية وبدأ حوالى الساعة 11,00 ت غ بحسب المتحدث باسم ميشال.
     
وعقد رئيس المجلس الأوروبي لقاء ثنائيا مع باشينيان مساء السبت ومع علييف صباح الأحد.
      
وتجري هذه المحادثات غداة مواجهات جديدة على الحدود بين البلدين الواقعين في القوقاز. فقد أعلنت يريفان الجمعة مقتل جندي أرميني وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات حدودية مع القوات الاذربيجانية. والخميس، قتل جندي اذربيجاني وأصيب اربعة جنود ارمينيين في صدامات أخرى.
     
واتهم باشينيان اذربيجان بالسعي الى "تقويض المحادثات" في بروكسل، مؤكدا أن هناك فرصة "ضئيلة جدا" للتوصل إلى اتفاق سلام مع علييف خلال هذا الاجتماع. 
      
وفي مطلع أيار، استضافت واشنطن محادثات مكثفة استمرت أربعة أيام بين وفدين من البلدين. وعبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن آنذاك عن سروره لاحراز "تقدم ملموس"، معتبرا أنه من الممكن الوصول الى اتفاق سلام.
     
ودعت واشنطن الخميس الطرفين الى "الاتفاق لإبعاد قواتهما عن الحدود".
      
ومن المرتقب عقد لقاء جديد بين باشينيان وعلييف في 1 حزيران في مولدافيا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس وشارل ميشال على هامش القمة الثانية للمجموعة السياسية الأوروبية.
     
وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفياتيّتان السابقتان في القوقاز، حربين، مطلع تسعينيات القرن الماضي وعام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمنية وانفصلت أحادياً عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.
     
وبعد حرب خاطفة سيطرت خلالها باكو في خريف 2020 على أراض في منطقة ناغورني قره باغ، وقّعت باكو ويريفان وقفا لإطلاق النار بوساطة موسكو.
     
ومذاك، ينتشر جنود روس للإشراف على التقيّد بوقف النار في ناغورني قره باغ لكن أرمينيا تشكو منذ أشهر من عدم فعاليتهم.

أخبار دولية

أرمينيا

اذربيجان

بروكسل

توتر حدودي

نيكول باشينيان

إلهام علييف

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