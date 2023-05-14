رئيس وزراء اليونان: من مصلحة تركيا التقارب مع أثينا

رئيس الوزراء اليوناني يقول انه منفتح على الحوار مع الزعيم المنتخب من المواطنين الأتراك أيا كان

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليوم، أن لدى تركيا "كل شيء تكسبه من التقارب مع اليونان وأوروبا والغرب"، بينما يتابع اليونانيون باهتمام الانتخابات في الدولة المجاورة.



وقال ميتسوتاكيس الذي يسعى للبقاء في المنصب إثر الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل في اليونان:"نحن منفتحون على الحوار لبلورة أجندة إيجابية تخدم مصلحة الطرفين في مجال التجارة والثقافة والبيئة".



وأضاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته: "لكننا لسنا ساذجين (...) من أجل تحسّن حقيقي في علاقتنا، يجب أن توافق تركيا على حلّ خلافاتنا على أساس القانون الدولي وقانون البحار".



وخلال مناظرة متلفزة الأربعاء، انتقد ميتسوتاكيس استراتيجية "الوطن الأزرق" التركية التي تنص على المطالبة بموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.



وفي صيف عام 2020، أدى إرسال سفينة استكشاف تركية قرب جزر يونانية إلى توترات خطيرة بين الجارتين.



والعام الماضي، اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان بـ"احتلال" جزر في بحر إيجه تم تحديد وضعها في معاهدات بعد الحرب العالمية الثانية، محذراً من أن الجيش التركي قد "يأتي ليلاً" و"يفعل ما هو ضروري".



وبعد أشهر من التوترات المتصاعدة، أدى الزلزال العنيف الذي دمر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا المجاورة في 6 شباط إلى تقارب بين أثينا وأنقرة.



وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم، إنه "منفتح على الحوار مع الزعيم المنتخب من المواطنين الأتراك أيا كان".



من جهته، أكد الخصم الرئيسي لإردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو لصحيفة كاثيميريني أنه يريد أن يصبح "بحر إيجه منطقة سلام".



وأضاف: "نريد أن تتطور علاقاتنا مع اليونان بطريقة ودية".



زتتابع وسائل الإعلام اليونانية باهتمام الانتخابات في تركيا. واعتبرت قناة سكاي الخاصة أن "هذه الانتخابات في تركيا هي الأكثر أهمية" منذ عقود.



وبحسب صحيفة تا نيا (يمين الوسط) فإن "التغيير على رأس الدولة لا يعني بالضرورة تغييرات استراتيجية، لكن هناك فرصة لإحياء الحوار".