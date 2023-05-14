إغلاق مكاتب الاقتراع في تركيا

أغلقت مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالى 200 ألف في تركيا الأحد الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ الصباح بدون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان.



ومن المرتقب أن تعرف النتائج الأولية للانتخابات مساء.