زيلينسكي يزور باريس عصر الأحد

يتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى باريس عصر الأحد بعدما زار روما السبت وبرلين الأحد، وفق ما افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.



وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لباريس منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده في شباط 2022. وسبق أن استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الثامن من شباط الفائت في الإليزيه، في حضور المستشار الألماني أولاف شولتس.