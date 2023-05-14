المستشار الألماني يؤكد أن أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية"

شولتس: حرب روسيا العدوانية قربت بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أكثر من أي وقت مضى

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد في آخن في حضور فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية".



وقال شولتس خلال تسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان: "في كل أنحاء أوروبا، اتاحت الحرب إدراك أمر: أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية"، مضيفا أن "حرب روسيا العدوانية قربت بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أكثر من أي وقت مضى".