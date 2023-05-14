تقدم المعارضة وفق النتائج الجزئية لانتخابات تايلاند

سجل حزبا المعارضة الرئيسيان في تايلاند تقدما قويا في نتائج التصويت الأولية الأحد، وجاء حزب رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا الذي يدعمه الجيش في المركز الثالث.



ومع فرز أصوات أكثر من ربع مراكز الاقتراع بقليل، حصل حزب إلى الأمام على ما يقرب من مليوني صوت، يليه حزب "فيو تاي" بحصوله على 1,8 مليون صوت، وفق الأرقام الصادرة عن لجنة الانتخابات.



وتتماشى الأرقام بشكل عام مع استطلاعات الرأي التي توقعت قبل الانتخابات نجاح المعارضة وهزيمة برايوت.



وحزب "فيو تاي" هو التجسيد الأخير للحركة السياسية التي أسسها الملياردير السابق ثاكسين شيناواترا وهيمنت على الانتخابات التايلاندية مدى عقدين. لكن حزب إلى الأمام صعد بسرعة بفضل الاحتجاجات التي قادها الشباب في جميع أنحاء بانكوك في عام 2020 للمطالبة بالتغيير الديمقراطي وإصلاح النظام الملكي الذي لا يمكن المساس به.



واحتل حزب الأمة التايلاندية المتحدة بزعامة برايوت المركز الثالث بحصوله على حوالى 700 ألف صوت.



وما زال يتعين على الحزبين المعارضين خوض معركة لتولي السلطة لأن رئيس الوزراء لا يختاره فقط 500 نائب منتخبين ولكن أيضا 250 عضوا في مجلس الشيوخ عينهم المجلس العسكري المنتهية ولايته.



وشهدت تايلاند عشرات الانقلابات منذ عام 1932 وهناك مخاوف من أن تؤدي النتيجة غير الواضحة أو المتنازع عليها إلى تدخل الجيش مجددا أو إلى احتجاجات في الشوارع.