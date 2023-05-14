فون دير لايين: أوكرانيا تقاتل من أجل القيم الأوروبية والحرية

اعتبرت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد خلال احتفال في ألمانيا في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الشعب الاوكراني يقاتل من أجل الحرية والقيم الأوروبية.



وقالت فون دير لايين خلال تسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان تعزيزا للوحدة الاوروبية إن "الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني يقاتلان من أجل القيم ومن أجل الواجب الذي تجسده هذه الجائزة". وأضافت: "بناء عليه، إنهما يقاتلان أيضا من أجل حريتنا وقيمنا".