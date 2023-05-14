أوكرانيا تعلن استعادة "أكثر من 10 مواقع" روسية في ضاحية باخموت

أكدت أوكرانيا اليوم، أنها استعادت "أكثر من 10 مواقع" روسية في ضاحية باخموت بشرق البلاد والتي باتت مركز المعارك منذ أشهر عدة وشهدت في الايام الاخيرة تقدما أوكرانيا عند أطراف الدفاعات الروسية.



وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تلغرام: "اليوم، سيطرت وحداتنا على أكثر من 10 مواقع للعدو شمال ضاحية باخموت وجنوبها"، لافتة الى أن "معارك شرسة" تتواصل داخل المدينة المدمرة.