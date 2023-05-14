بعد فرز ربع الأصوات... إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية

تصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء اليوم، نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 25 في المئة من بطاقات الاقتراع، وفق وسائل إعلام رسمية.



وحتى الان، حاز اردوغان الذي يتولى الحكم منذ عشرين عاما، 54,3 في المئة من الاصوات مقابل 39,8 في المئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب نتائج أولية نقلتها وكالة انباء الاناضول.