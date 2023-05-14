تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

كيف أتت نتائج الانتخابات التركية بعد فرز 92% من الأصوات؟



أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل حتى الآن على 49.76% من الأصوات، بينما حصل منافسة كمال كليتشدار أوغلو على 44.48%، وذلك بعد فرز 92% من الأصوات الانتخابية.



ومن جانبه، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، أنه لم يحدث أي انقطاع أو تأخير في نشر البيانات الأولية المتعلقة بالانتخابات.



وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية في تصريحات له، على أن بيانات النتائج الأولية للانتخابات تشارك على الفور مع الأحزاب السياسية.