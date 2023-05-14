دعوة للأسد من الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)

دعوة للأسد لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)



تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوةً لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) من القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق عبدالحكيم النعيمي.



واستقبل الاسد النعيمي الذي قام بتسليمه الدعوة الموجهة من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب ما أعلنت سفارة الإمارات في دمشق.