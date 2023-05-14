دعوة للأسد من الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)

استقبل فخامة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية السيد عبدالحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق الذي قام بتسليم فخامته دعوة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28). pic.twitter.com/CCiWCSzBMO
— UAE Embassy DAMASCUS (@DamascusUae) May 14, 2023
استقبل فخامة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية السيد عبدالحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق الذي قام بتسليم فخامته دعوة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28). pic.twitter.com/CCiWCSzBMO