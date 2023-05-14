ماكرون يستقبل زيلينسكي في الإليزيه

ا ف ب: زيلينسكي في الإليزيه



استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد في الإليزيه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار عشاء عمل يتخلله بحث "الحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والفرنسي"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.



وتصافح الرئيسان وتبادلا بضع كلمات في باحة القصر الرئاسي على وقع موسيقى الحرس الجمهوري قبل أن يدخلا الإليزيه، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.