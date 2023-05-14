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وكالة الاناضول: ترجيح الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين إردوغان واوغلو

وكالة الاناضول تشير الى ترجيح للانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين إردوغان واوغلو



رجحت أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كيليجدار أوغلو, وفق "وكالة الاناضول".