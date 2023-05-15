اردوغان "يرحب" بخوض جولة ثانية... وأوغلو يتعهد بالفوز

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تقدمه "بفارق كبير"، بحسب ما قال، على منافسه كمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية بينما كان فرز الأصوات لا يزال مستمرا الاثنين، وأعرب عن جاهزيته لخوض جولة ثانية.



وقال "لا نعرف حتى الآن إن كان سيتم حسم الانتخابات في الجولة الأولى، لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسمها إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك"، مضيفا أن تحالف الجمهور المحافظ الحاكم فاز ب"الغالبية" في البرلمان.



بالمقابل، تعهد كمال كيليتشدار أوغلو منافس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإثنين بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة 50% زائد صوت المطلوبة.



وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".



