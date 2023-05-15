ماكرون وزيلينسكي يدعوان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا

ماكرون وزيلينسكي يدعوان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا



دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيادة الضغط على روسيا بفرض "عقوبات جديدة"، بحسب بيان مشترك صدر عن البلدين بعد محادثاتهما مساء الأحد في باريس.



وأعلن البلدان أن "أوكرانيا وفرنسا تتفقان على ضرورة زيادة ضغوطنا الجماعية على روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة بهدف إضعاف قدرتها على مواصلة حربها العدوانية غير المشروعة".