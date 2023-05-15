الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد

أخبار دولية
2023-05-15 | 01:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد

إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد

حذرت إدارة الرئيس جو بايدن مجددًا الأحد من عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين الأسبوع المقبل. 
 
منذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي. 
  
توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الجمعة أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 حزيران إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.
   
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في برنامج حواري على قناة "سي إن إن" الأحد بعنوان "حالة الاتحاد"، "ينبغي ألا نكون هنا"، مكررًا دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية.وأضاف "إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود وسيكون ذلك كارثيًا... الولايات المتحدة الأميركية لم تتخلف قط عن سداد ديونها - ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك".
 
طلب بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليًا 31,4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق.وأجلت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، حتى الأسبوع المقبل.وأقر أدييمو بأن المفاوضات على مستوى الموظفين "بناءة"، لكنه رفض تأكيدات الجمهوريين أن بايدن لا يريد كبح جماح الإنفاق الفدرالي. وقال "وضع الرئيس خطة تتضمن ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الديون مدى عشر سنوات"، في إشارة إلى طلب الميزانية الذي قدمه بايدن وكُشف عنه في آذار. وأضاف أن على قادة الكونغرس إيجاد طرق لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية "ولكن بما أننا نجري هذه المحادثات، ما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد... (الذي) قد يؤدي إلى ركود هائل سيكلفنا ملايين الوظائف".
 
   
وقال بايرون دونالدز النائب الجمهوري عن فلوريدا لشبكة "فوكس يوز" الأحد "حان الوقت لإعادة مستويات الإنفاق إلى ما قبل كوفيد، ومن ثم يمكننا التحدث عن رفع سقف الدين".وأضاف "إذا لم يقدم جو بايدن اقتراحات على الطاولة وكل ما سيفعله هو الجلوس هناك ويديه في جيبيه (...) عندها يكون هو من يقود بلادنا إلى التخلف عن السداد".
    
وشجع الرئيس السابق دونالد ترامب النواب الجمهوريين على التمسك بموقفهم إذا لم يوافق بايدن على "خفض هائل للإنفاق".لكن لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض والنائبة السابقة لرئيس الاحتياطي الفدرالي، أكدت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.وأضافت لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي اس" الأحد "توقعاتنا هي أن الكونغرس سيفعل ما هو ضروري" لتجنب تخلف عن السداد.

وتطرق بايدن السبت إلى القضية في ديلاور حيث تحدث باقتضاب إلى المراسلين قائلا إن المفاوضات جارية وهناك "نقاش حقيقي"، لكنّ الطرفين لم يتوصلا إلى حل حتى الآن.
  

آخر الأخبار

أخبار دولية

بايدن

الركود

وفقدان

ملايين

الوظائف

التخلف

السداد

LBCI التالي
زعيم المعارضة التقدمية في تايلاند بيتا ليمجارونرات يعلن فوزه في الانتخابات
فرنسا ستقدّم عشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة لكتائب في الجيش الأوكراني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-10

بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي "ليس خيارا" واردا

LBCI
أخبار دولية
2023-05-05

إدارة بايدن تحذّر من رغبة الصين بإخفاق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة

LBCI
أخبار دولية
2023-02-22

إدارة بايدن تريد تشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء

LBCI
أخبار دولية
13:06

بايدن يجدد دعوة الكونغرس لضبط الأسلحة بعد سنة على مجزرة بافالو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:33

زيلينسكي يصل إلى لندن

LBCI
أخبار دولية
03:27

لندن سترسل إلى أوكرانيا "مئات" الصواريخ والمسيرات الهجومية

LBCI
أخبار دولية
01:58

أوكرانيا تعلن عن "أول نجاح" لهجومها في محيط باخموت

LBCI
أخبار دولية
01:56

زعيم المعارضة التقدمية في تايلاند بيتا ليمجارونرات يعلن فوزه في الانتخابات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:31

سياق دعوة الراعي الى فرنسا يرتكز على 3 معطيات (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
2023-05-12

باسم ياخور يتلقى تهديدات بالقتل والذبح... إليكم نسخة عن الرسائل الّتي وصلته!

LBCI
فنّ
2023-05-11

للمرة الأولى منذ 7 سنوات... بيونسيه تفتتح جولتها العالمية "رينيسنس" في ستوكهولم (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-11

حرب واشنطن على حزب الله مستمرة... وهذه المرة الكترونيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
أخبار لبنان
15:19

معوّض لـ"الأحد مع ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميًا قبل أن يذهب لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي وإصلاحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

نزوح لبنانيين نحو سوريا: نريد الدواء... علي المزوق قصة مأساة تخشى الموت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
خبر عاجل
14:50

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

تركيا اقترعت رئيسها للسنوات الـ5 المقبلة... فماذا في النتائج الأولية؟ وماذا تغير في الأرقام بين 2018 واليوم؟

LBCI
صحف اليوم
23:59

القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
أخبار دولية
01:03

اردوغان "يرحب" بخوض جولة ثانية... وأوغلو يتعهد بالفوز

LBCI
أخبار دولية
17:31

وكالة الاناضول: ترجيح الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين إردوغان واوغلو

LBCI
أمن وقضاء
10:35

توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة