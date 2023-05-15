فرنسا ستقدّم عشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة لكتائب في الجيش الأوكراني

ستقّدم فرنسا "عشرات" المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة لكتائب في الجيش الأوكراني، كما أعلن البلدان بعد مأدبة عشاء جمعت الرئيسين إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه.



وجاء في بيان مشترك: "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC".وأضاف أن باريس تركز أيضا "جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".