زعيم المعارضة التقدمية في تايلاند بيتا ليمجارونرات يعلن فوزه في الانتخابات

أعلن زعيم حزب المعارضة التقدمي في تايلاند بيتا ليمجارونرات الإثنين أنه "مستعد لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل"، غداة انتخابات تشريعية تصدرها حزبه "إلى الأمام".



وأعلن فوز حزبه التقدمي الذي تخطى حزب "فيو تاي"، ركن المعارضة الآخر الذي يريد تشكيل ائتلاف معه للوصول إلى السلطة وطي صفحة عقد تقريبا من هيمنة الجيش وحلفائه.