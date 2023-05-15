أوكرانيا تعلن عن "أول نجاح" لهجومها في محيط باخموت

أعلن الجيش الأوكراني الإثنين عن "أول نجاح" لهجومه في محيط مدينة باخموت (شرق) التي تشهد أطول وأعنف معركة في إطار الغزو الروسي.



وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي: "تقدم قواتنا في منطقة باخموت هو أول نجاح في الهجوم" الرامي منذ الصيف الماضي إلى استعادة المدينة التي تسيطر القوات الروسية على القسم الأكبر منها، بحسب ما نقلت عنه وزارة الدفاع.