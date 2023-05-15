لندن سترسل إلى أوكرانيا "مئات" الصواريخ والمسيرات الهجومية

أعلنت المملكة المتحدة الاثنين أنها ستسلم قريباً "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية إلى أوكرانيا، قبل اجتماع في لندن بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأفادت رئاسة الحكومة في بيان، بأن هذا الدعم العسكري الجديد سيتم تسليمه "خلال الأشهر المقبلة فيما تستعد أوكرانيا لتعزيز مقاومتها للغزو الروسي الجاري".