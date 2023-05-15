زيلينسكي يصل إلى لندن

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن الاثنين، على ما ذكرت رئاسة الحكومة البريطانية، حيث سيلتقي رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بتسليم "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية إلى كييف قريباً.



وتأتي زيارة زيلينسكي في إطار جولة أوروبية قادته إلى روما وبرلين وباريس، يبحث فيها عن تعهد عسكري إضافي من حلفائه قبل الهجوم المضاد الذي يعده جيشه ضد القوات الروسية.



وقال الرئيس الأوكراني في تغريدة، معلنا مغادرته إلى لندن التي سبق أن زارها في شباط: "كانت المملكة المتحدة رائدة في تزويدنا بمعدات برية وجوية إضافية. وسيستمر هذا التعاون".



ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ريشي سوناك في تشيكرز، المقر الصيفي لرئيس الوزراء الذي أعلن قبيل وصول الرئيس الأوكراني عن مساعدة عسكرية جديدة إلى كييف.



وستسلم المملكة المتحدة أوكرانيا "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر.



وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان، أن هذه التجهيزات سيتم تسليمها "خلال الأشهر المقبلة فيما تستعد أوكرانيا لتعزيز مقاومتها للغزو الروسي الجاري".



وكانت المملكة المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي تزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى.



ونقل البيان عن سوناك قوله: "إنها لحظة حاسمة لمقاومة الأوكرانيين في مواجهة العدوان الرهيب الذي لم يختاروه".



وأضاف: "يجب ألا نخذلهم (...) من مصلحة الجميع ضمان نجاح أوكرانيا وألا تكافأ همجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



الأحد، تعهدت فرنسا حيث التقى زيلينسكي بالرئيس إيمانويل ماكرون، بتدريب عدد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC" التي تُستخدم غالبًا في مهام الاستطلاع.



وفي برلين، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد دعم بلاده لكييف "طالما كان ذلك ضرورياً". وأعلن خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.



وقال شولتس إن دعم برلين لكييف بلغ 17 مليار يورو، وهي أكبر مساهمة بعد الولايات المتحدة.



في المقابل، لم تتحدث أي عاصمة عن تسليم الطائرات المقاتلة التي تلح كييف في طلبها.