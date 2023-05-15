أربعة قتلى في ضربة روسية أصابت مستشفى في شرق أوكرانيا

أودت ضربة روسية بحياة أربعة أشخاص في أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا وأصابت مستشفى، على ما أعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو الإثنين.



وقال كيريلنكو على تلغرام: "قتل أربعة أشخاص بضربة (...) على أفدييفكا. هاجم الروس المدينة بصواريخ هذا الصباح وأصابوا المستشفى".