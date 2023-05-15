الكرملين يحذر بأن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في "المزيد من الدمار"

حذّر الكرملين من أن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا التي أعلنتها لندن قبل اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستتسبب في "المزيد من الدمار".



وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين أن بريطانيا تطمح لوضع نفسها في مقدّم الدول التي تواصل إغراق أوكرانيا بالسلاح، مشيرا إلى أن عمليات التسليم هذه "لن يكون لها تأثير كبير على مسار" الصراع، لكنها "ستتسبب في المزيد من الدمار".