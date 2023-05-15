الكرملين: العلاقات مع أنقرة ستتعمّق أياً كان الفائز بالانتخابات التركية

أكد الكرملين أنّ العلاقات بين موسكو وأنقرة ستتعمّق وتتطوّر بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية التي تتجه إلى جولة ثانية غير مسبوقة بعد دورة أولى جرت الأحد.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا ستحترم خيار الشعب التركي مشيرا الى طيف واسع جدا من التعاون متبادل المنفعة، في قطاعات الطاقة والسياحة والتجارة والزراعة والنقل الجوي.



