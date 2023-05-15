روسيا تؤكد إسقاط صاروخ "ستورم شادو" سلمته بريطانيا لأوكرانيا

أعلنت روسيا أنها اعترضت صاروخ "ستورم شادو" بعيد المدى بعد أيام من إعلان لندن تسليم هذه الأسلحة للقوات الاوكرانية.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم مضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز ستورم شادو و10 مقذوفات من قاذفات صواريخ هيمارس المتعدّدة.



