موفد صيني الى كييف غدا لايجاد تسوية للأزمة الأوكرانية الروسية

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى ان الموفد الصيني لي هوي الممثل الخاص للشؤون الأوراسية المكلف مناقشة تسوية للنزاع في أوكرانيا سيزور كييف يومي الثلاثاء والأربعاء.



وسيزور الموفد الصيني روسيا أيضا وعددا من دول الاتحاد الأوروبي هي بولندا وفرنسا وألمانيا.



واعلنت بكين أن لي هوي سيبحث في تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.



وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أسابيع على مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الصيني شي جينبينغ.



