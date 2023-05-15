هيئة الانتخابات التركية: لا فائز في انتخابات أمس وقررنا الذهاب لجولة إعادة

أعلنت هيئة الانتخابات التركية أن لا فائز في الانتخابات الرئاسية أمس وقررنا الذهاب لجولة إعادة يوم 28 أيار .وأوضح الهيئة أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 49.51% من الاصوات وكليتشدار أوغلو على 44.88% .واشارت إلى أن 100% من الأصوات فرزت ونسبة المشاركة 88.92%.