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بولندا تتسلم دفعة أولى من قاذفات صواريخ هايمرس لنشرها قرب الحدود الروسية

أخبار دولية
2023-05-15 | 09:57
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بولندا تتسلم دفعة أولى من قاذفات صواريخ هايمرس لنشرها قرب الحدود الروسية
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بولندا تتسلم دفعة أولى من قاذفات صواريخ هايمرس لنشرها قرب الحدود الروسية

بولندا تتسلم دفعة أولى من قاذفات صواريخ هايمرس لنشرها قرب الحدود الروسية

تسلمت بولندا دفعة أولى من قاذفات صواريخ هايمرس الأميركية الصنع والتي تنوي نشرها في المنطقة الحدودية مع روسيا، حسبما أعلن وزير الدفاع البولندي الاثنين.
      
وقال ماريوس بلاشتشاك للصحافيين "هذا السلاح سينشر في الجزء الشمالي الشرقي من بلادنا وستكون مهمته ردع المعتدي".
     
وفي آذار ذكرت الوزارة أن هذه الأنظمة البعيدة المدى ستجهز وحدة عسكرية متمركزة في أولشتين، على بعد حوالى 80 كيلومترًا من الحدود مع جيب كالينينغراد الروسي.
    
وبحسب الوزير فإن هذه الانظمة "ستساهم في تعزيز قدرات الجيش البولندي على الجانب الشرقي من البلاد وحلف شمال الأطلسي".
      
وقامت بولندا الدولة المجاورة لأوكرانيا والتي تدعمها بقوة، بشراء 20 منظومة هايمرس في عام 2019 وتسلمت الآن أول دفعة من هذه الأنظمة. وتقول وارسو إنها تتفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على عدد أكبر بكثير من هذه الأسلحة.
      
وقال بلاشتشاك الاثنين "وافق الكونغرس الأميركي على بيع ما يقارب 500 قاذفة صواريخ لبولندا سيتم نقلها في أقرب وقت".
    
وأضاف "نريد التأكد من أنه في إطار هذا العقد الجديد الذي يتم التفاوض بشأنه حاليًا، يمكن إنتاج منظومة هايمرس في بولندا في شكل مشترك. هذا هو الهدف الذي حددناه".
    
وأعلنت بولندا عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، بمعدل 4% من اجمالي الناتج المحلي.
      
وأوضح رئيس الوزراء أن على بلاده التسلح "بسرعة أكبر" في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا.
 
 

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قاذفات صواريخ هايمرس

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