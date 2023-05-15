الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات

أخبار دولية
2023-05-15 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات

إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات

أعدم خمسة رجال في جنوب إيران الاثنين بعد إدانتهم بتهريب المخدرات، وفق ما أفاد مصدر رسمي. 
      
وقال رئيس السلطة القضائية بمحافظة هرمزغان مجتبى قهرماني "تم إعدام خمسة مجرمين وتجار مخدرات مسلحين صباح اليوم في سجني بندر عباس وميناب"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء القضاء "ميزان أونلاين". 
      
ويأتي ذلك بعد أيام من إعدام ثلاثة متهمين بالانتماء إلى عصابة توزيع كوكايين، وفي أعقاب تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن العدد "المخيف" لعمليات الإعدام في إيران.
      
وتنفذ إيران سنويا أحكام إعدام أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين، وفق جهات حقوقية من بينها "منظمة العفو الدولية". 
      
وأعدمت الجمهورية الإسلامية الاثنين الفائت شخصين بعد إدانة نادرة بتهمة تدنيس القرآن وإهانة النبي محمد، ما أثار استنكارا أميركيا واحتجاجات منظمات حقوقية.
     
ودقّ رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء ناقوس الخطر بشأن سجل إيران "البغيض" هذا العام، إذ تعدم الأخيرة أكثر من عشرة أشخاص في المتوسط كل أسبوع.
     
وأعدم أكثر من 210 أشخاص في إيران هذا العام، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، لكن الأمم المتحدة قالت في بيان إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أكبر من ذلك بكثير.
     
وأعدمت إيران 582 شخصًا على الأقل عام 2022، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 وأعلى بكثير من 333 عملية إعدام موثقة عام 2021، بحسب تقرير صدر في نيسان عن منظمتي "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقرا في النروج و"معا ضد عقوبة الإعدام" التي تتخذ مقرا في فرنسا.
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

إيران

اعدام

تهريب المخدرات

LBCI التالي
مقتل 13 شخصا على الأقل في حادث مروري في المكسيك
وكالة الاناضول: ترجيح الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين إردوغان واوغلو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-22

أ.ف.ب.: المانيا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين بعد حكم الاعدام على مواطن يحمل جنسية البلدين

LBCI
آخر الأخبار
15:13

جنبلاط لـ"عشرين 30": لبنان في دائرة إيران ورئيسي قال من سوريا ندعم استقلالية لبنان من جهة والمقاومة من جهة وكان يُمكنه القول ندعم الاستراتيجية الدفاعية لبناء دولة

LBCI
أخبار دولية
13:32

البيت الأبيض: روسيا وإيران "توسعان" تعاونهما العسكري.. وبايدن "يتطلع للعمل مع الفائز" في الانتخابات التركية "أيا كان"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:48

انتشار تطبيقات المراسلة الإيرانية في ظلّ حجب الإنترنت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:21

تكليف المفوضة الأوروبية ماريا غابرييل تشكيل حكومة في بلغاريا

LBCI
أخبار دولية
13:32

البيت الأبيض: روسيا وإيران "توسعان" تعاونهما العسكري.. وبايدن "يتطلع للعمل مع الفائز" في الانتخابات التركية "أيا كان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الرئاسة التركية الى جولة ثانية.. وسنان أوغان الحَكَم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:08

جنبلاط لـ"عشرين 30": المشكلة بين باسيل وجعجع فهما من يضعا "الفيتوهات" على المرشحين وعند الثنائي الذي الذي لديه حسابات أخرى وعندما اتفق جعجع وباسيل أوصلا ميشال عون إلى سدة الرئاسة

LBCI
فنّ
05:49

رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
15:21

جنبلاط لـ"عشرين 30": بعد 150 سنة الاسرائيلي لن يبقى على أرض فلسطين وهذا الكلام يُوافق أي مناضل عربي

LBCI
آخر الأخبار
15:27

جنبلاط لـ"عشرين 30": لماذا توقف الحديث عن "مرفأ بيروت"؟ أعتقد أن المصالح إلتغت بين حزب الله والدول الكبرى أو بين النظام السوري وحزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث: الجدوى من زراعة الحشيشة نموذج للمنفعة الاقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المعاينة الميكانيكية عائدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:22

رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الرئاسة التركية الى جولة ثانية.. وسنان أوغان الحَكَم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
فنّ
05:49

رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
صحف اليوم
23:59

القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان

LBCI
فنّ
06:28

وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"

LBCI
أخبار لبنان
01:13

العثور على جثة شاب غرق منذ يومين على شاطىء الروشة

LBCI
آخر الأخبار
04:08

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة