الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتفاق بين كينيا والصومال على إعادة فتح حدودهما البرية تدريجيا

أخبار دولية
2023-05-15 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتفاق بين كينيا والصومال على إعادة فتح حدودهما البرية تدريجيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اتفاق بين كينيا والصومال على إعادة فتح حدودهما البرية تدريجيا

اتفاق بين كينيا والصومال على إعادة فتح حدودهما البرية تدريجيا

اعلنت كينيا والصومال الاثنين اتفاقا لإعادة فتح حدودهما البرية في ثلاث نقاط بحلول الاول من تموز، بعدما أغلقت رسميا منذ 2011 بسبب تمرد الاسلاميين الشباب.
      
وجاء الاعلان إثر اجتماع في نيروبي ضم وفدين وزاريين من البلدين وتناول مسائل التعاون على صعيد الأمن والتجارة وانتقال الافراد.
    
وقال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي في مؤتمر صحافي مشترك "ندرس إمكان إعادة فتح الحدود، وقررنا إعادة فتح الحدود بين الصومال وكينيا في شكل تدريجي خلال الايام التسعين المقبلة".
      
واوضح أن معبر مانديرا-بولاهاوا الحدودي "سيتم فتحه في الأيام الثلاثين المقبلة"، يليه معبر ليبوي-هرهار "خلال ستين يوما اعتبارا من اليوم"، ومن ثم معبر كيونغا-راس كامبوني في الاول من تموز.
     
وإضافة الى هذه المعابر الثلاثة الواقعة على التوالي في مناطق مانديرا وواجير ولامو الكينية، "ندرس ايضا إمكان إضافة معبر حدودي رابع" في منطقة واجير، على قول الوزير. 
     
في تموز الفائت، اعلن البلدان نيتهما إعادة فتح الحدود، لكن ذلك لم يترجم في شكل ملموس.
      
ويبلغ طول الحدود بين كينيا والصومال 700 كلم، واغلقتها نيروبي رسميا في تشرين الاول 2011 في محاولة لاحتواء هجمات الاسلاميين الصوماليين الشباب على الاراضي الكينية، وخصوصا عمليات خطف السياح والطواقم الانسانية الأجنبية.
     
وتدخل الجيش الكيني بعيد ذلك في الصومال لقتال الشباب. ثم انضمت قواته العام 2012 الى قوة الاتحاد الافريقي في الصومال التي طردت المتمردين من العديد من معاقلهم.
     
ومنذ 2011، تعرضت كينيا لاعتداءات دامية عدة تبناها المتمردون الإسلاميون، وخصوصا على مركز وست غيت التجاري في نيروبي (ايلول 2013، 67 قتيلا) وجامعة غاريسا (نيسان 2015، 148 قتيلا) ومجمع دوسيت الفندقي (كانون الثاني 2019، 21 قتيلا).
      
وتستهدف هجمات أخرى بانتظام عناصر الشرطة والمدنيين قرب الحدود.
      
ورغم أن البلدين حليفان نظريا ضد المتمردين الشباب، فإن علاقتهما لا تخلو من الاضطراب.
     
فقد واظبت الصومال على اتهام كينيا بالتدخل في شؤونها، في حين تتهم نيروبي مقديشو بالبحث عن ذريعة لتبرير مشاكلها الداخلية. وكانت الصومال قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا في كانون الاول 2020 قبل ان تستأنفها في آب 2021.
    
كذلك، ثمة خلاف بين البلدين حول ترسيم حدودهما البحرية في المحيط الهندي.
      
وفي تشرين الاول، أيدت محكمة العدل الدولية موقف الصومال ومنحتها منطقة مترامية مساحتها مئة الف كلم مربع غنية بالاسماك، فضلا عن إمكان احتوائها على ثروات نفطية. ورفضت كينيا رسميا هذا القرار.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

اتفاق

كينيا

الصومال

فتح حدود برية

LBCI التالي
مقتل 13 شخصا على الأقل في حادث مروري في المكسيك
وكالة الاناضول: ترجيح الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين إردوغان واوغلو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:46

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا أريد ان أُتهم بأنني "وصيّ" في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس

LBCI
منوعات
09:30

حصيلة صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا تتجاوز 200 وفاة

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-14

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": المعركة اليوم هي لمنع وصول مشروع ومرشّح الممانعة واليوم يجب أن نجمع جميع المعارضين على مرشّح الممانعة والاتفاق على مرشّح مقبول يمنع المزيد من الانهيار

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-14

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": المعركة اليوم هي لمنع وصول مشروع ومرشّح الممانعة واليوم يجب أن نجمع جميع المعارضين على مرشّح الممانعة والاتفاق على مرشّح مقبول يمنع المزيد من الانهيار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:21

تكليف المفوضة الأوروبية ماريا غابرييل تشكيل حكومة في بلغاريا

LBCI
أخبار دولية
13:32

البيت الأبيض: روسيا وإيران "توسعان" تعاونهما العسكري.. وبايدن "يتطلع للعمل مع الفائز" في الانتخابات التركية "أيا كان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الرئاسة التركية الى جولة ثانية.. وسنان أوغان الحَكَم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:08

جنبلاط لـ"عشرين 30": المشكلة بين باسيل وجعجع فهما من يضعا "الفيتوهات" على المرشحين وعند الثنائي الذي الذي لديه حسابات أخرى وعندما اتفق جعجع وباسيل أوصلا ميشال عون إلى سدة الرئاسة

LBCI
فنّ
05:49

رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
15:21

جنبلاط لـ"عشرين 30": بعد 150 سنة الاسرائيلي لن يبقى على أرض فلسطين وهذا الكلام يُوافق أي مناضل عربي

LBCI
آخر الأخبار
15:27

جنبلاط لـ"عشرين 30": لماذا توقف الحديث عن "مرفأ بيروت"؟ أعتقد أن المصالح إلتغت بين حزب الله والدول الكبرى أو بين النظام السوري وحزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث: الجدوى من زراعة الحشيشة نموذج للمنفعة الاقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المعاينة الميكانيكية عائدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:22

رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الرئاسة التركية الى جولة ثانية.. وسنان أوغان الحَكَم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
فنّ
05:49

رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
صحف اليوم
23:59

القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان

LBCI
فنّ
06:28

وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"

LBCI
أخبار لبنان
01:13

العثور على جثة شاب غرق منذ يومين على شاطىء الروشة

LBCI
آخر الأخبار
04:08

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة