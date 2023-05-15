المقداد وصل إلى جدة: لا نتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على رأس وفد الى جدة، للمشاركة في الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية.



ولدى وصوله، عبّر المقداد عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية، متمنيا لهذه القمة النجاح.



واعتبر أن هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا نتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل، مشيراً إلى وجود الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ.