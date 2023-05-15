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واشنطن تفرض قيودا على مسؤولين نيجيريين تتهمهم بتقويض الانتخابات

أخبار دولية
2023-05-15 | 12:41
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واشنطن تفرض قيودا على مسؤولين نيجيريين تتهمهم بتقويض الانتخابات
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واشنطن تفرض قيودا على مسؤولين نيجيريين تتهمهم بتقويض الانتخابات

فرضت الولايات المتحدة الاثنين قيودا على تأشيرات الدخول بحق عدد من المسؤولين النيجيريين المتهمين بمحاولة تقويض انتخابات 25 شباط/فبراير الرئاسية.
 
     
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان "هؤلاء الأفراد شاركوا في ترهيب الناخبين من خلال التهديدات الجسدية والعنف والتلاعب بنتائج الانتخابات وأنشطة أخرى تقوض العملية الديموقراطية في نيجيريا".
 
     
كانت الولايات المتحدة قد هنّأت مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا بولا تينوبو بفوزه في الانتخابات الرئاسية بعد اقتراع شهد أوجه قصور تقنيّة خطيرة وتأخيرات عديدة في إرسال النتائج إلكترونيا.
 
     
وأضاف بلينكن أن "هذه الاجراءات تستهدف أفرادا معيّنين وليست موجهة ضد الشعب النيجيري أو الحكومة النيجيرية ككل".

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