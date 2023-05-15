البيت الأبيض: روسيا وإيران "توسعان" تعاونهما العسكري.. وبايدن "يتطلع للعمل مع الفائز" في الانتخابات التركية "أيا كان"

البيت الأبيض: روسيا وإيران "توسعان" تعاونهما العسكري..



أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن إيران وروسيا "توسعان تعاونهما العسكري غير المسبوق"، مشيرا خصوصا إلى تزويد طهران الجيش الروسي طائرات مسيرة يستخدمها في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "نستخدم الأدوات المتوافرة لنا للتنديد بهذه الأنشطة وتقويضها ونحن مستعدون للقيام بالمزيد"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات جديدة "في الأيام المقبلة".



من جهة أخرى، أضاف: الرئيس جو بايدن يتطلع إلى العمل مع الفائز" في الانتخابات الرئاسية في تركيا "أيا كان".



وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع مباشرة للرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "تهنئ" الأتراك بتعبئتهم الانتخابية.





