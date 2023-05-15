السوداني يستقبل وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبد الله محمد المزروعي، بآفاق التعاون الاقتصادي المشترك.



وبيّن أنّ العراق تتوفّر فيه فرصٌ استثمارية طموحة، وهو مهيّأ لقفزة اقتصادية نوعية، من شأنها النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق كامل أهدافها، مشيراً إلى الاستثمارات الكبيرة المتحقّقة بالعراق في مجالي الطاقة والبتروكيمياويات.



وأكد السوداني أنّ لدى الحكومة برنامجاً تنفيذياً واضحاً، وهي جادّة في مواجهة البيروقراطية وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة من أجل خلق بيئة استثمارية ناجحة.



من جانبه عبّر الوفد الإماراتي عن خالص شكره لحسن الاستقبال، وأكّد تطلعه الكبير للاستثمار في العراق، والتنسيق العالي مع المؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص العراقي؛ من أجل بناء شراكات استثمارية هادفة، تصبّ في خدمة البلدين الشقيقين، ومصالح شعبيهما.