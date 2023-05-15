وفد عسكري جنوب إفريقي يزور موسكو

يجري قائد القوات البرية في الجيش الجنوب إفريقي محادثات في موسكو، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية للبلاد، مؤكدة تقارير إعلامية روسية سابقة، وذلك بعد أيام على اتهام واشنطن بريتوريا بإمداد روسيا بالأسلحة.





وأكد بيان لقوة الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا أن "قائد الجيش الجنوب إفريقي الجنرال لورانس امباتا موجود في موسكو... لعقد لقاء ثنائي بين المؤسستين العسكريتين".





وشدّد بيان الجيش الجنوب إفريقي على أن الاجتماع "كان مخططا له مسبقا" في إطار "تدبير مطبّق منذ زمن"، وأشار إلى أنها "زيارة ودية" تلبية لدعوة الجيش الروسي.