عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ"تعليق عضوية" إسرائيل في الأمم المتحدة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في خطاب في الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى النكبة الخامسة والسبعين، بـ"تعليق" عضوية إسرائيل في المنظمة على خلفية "اعتدائها" على الفلسطينيين و"احتلالها" أراضي فلسطينية.





للمرة الأولى، وبفضل قرار صدر في تشرين الثاني، تحيي الأمم المتحدة الاثنين في مقرها بنيويورك ذكرى نكبة الفلسطينيين التي بدأت في 15 أيار 1948 غداة إعلان قيام دولة إسرائيل.





وقال عباس في خطاب استمر ساعة "نطالب رسمياً، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بإلزام إسرائيل باحترام قراراتكم هذه، أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة".