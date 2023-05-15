حكم بالسجن عاما على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

قضت محكمة تونسية الاثنين بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.





والقضية التي اتهم فيها الغنوشي تتصل ب"تمجيد الإرهاب" وبوصف عناصر الأمن بأنهم "طواغيت".





وفي 21 شباط الفائت، مثل الغنوشي أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضدّه وتتّهمه بوصف الشرطيين بـ"الطواغيت".