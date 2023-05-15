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بايدن يؤكد لقاء مع المعارضة الثلاثاء حول سقف الدين
أخبار دولية
2023-05-15 | 16:50
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بايدن يؤكد لقاء مع المعارضة الثلاثاء حول سقف الدين
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أنه سيجتمع الثلاثاء مع قادة المعارضة البرلمانية وبينهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي في محاولة لتبديد خطر التخلف عن سداد الديون.
رد الرئيس الأميركي عند خروجه من غداء عائلي في فيلادلفيا، إيجابا على سؤال من صحافيين حول انعقاد هذا اللقاء.
وكان يفترض ان يلتقي بايدن وماكارثي وثلاثة مسؤولين برلمانيين آخرين الجمعة الماضي بعد جولة أولى من المحادثات لم تؤد الى احراز تقدم كبير في 9 أيار.
أخبار دولية
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الثلاثاء
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