الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 41 شخصا على الأقل بإعصار موكا في ولاية راخين في بورما

أخبار دولية
2023-05-16 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 41 شخصا على الأقل بإعصار موكا في ولاية راخين في بورما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل 41 شخصا على الأقل بإعصار موكا في ولاية راخين في بورما

مقتل 41 شخصا على الأقل بإعصار موكا في ولاية راخين في بورما

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين البورمية إلى 41 على الأقل الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.
     
وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحافي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار "يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلا". ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

قتلى

إعصار

موكا

ولاية راخين

بورما

LBCI التالي
أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت خلال الهجوم الليلي الروسي ستة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال
"أمنستي" تأسف لبلوغ عدد أحكام الإعدام المنفّذة العام الماضي أعلى مستوى منذ 2017
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-14

الإعصار موكا يبلغ سواحل بورما وبنغلادش

LBCI
أخبار دولية
2023-05-14

الإعصار موكا يشتد مع اقترابه من سواحل خليج البنغال

LBCI
أخبار دولية
2023-03-14

حصيلة قتلى الإعصار فريدي تتخطى المئتين في ملاوي وموزمبيق

LBCI
أخبار دولية
2023-03-13

ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار فريدي إلى 70 شخصا في ملاوي وموزمبيق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:25

أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت خلال الهجوم الليلي الروسي ستة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال

LBCI
أخبار دولية
00:46

"أمنستي" تأسف لبلوغ عدد أحكام الإعدام المنفّذة العام الماضي أعلى مستوى منذ 2017

LBCI
أخبار دولية
00:42

ماكرون: "البلد يمضي قدماً" رغم الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد

LBCI
أخبار دولية
00:40

ستة قتلى بإطلاق نار خلال مباراة عائلية في كرة القدم بالمكسيك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:16

باستخدام الذكاء الإصطناعي... كيف بدت شخصيات مسلسل "Friends" في الطفولة؟ (صور)

LBCI
امن وقضاء
2023-03-19

الأمن أمانة: الامن الداخلي على أهبة الاستعداد لحماية المواطنين

LBCI
صحف اليوم
2023-05-13

"حزب الله" طلب عودة "التيار" الى "بيت الطاعة" لاستعادة زمن "التفاهم الجميل" (نداء الوطن)

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-24

الجيش: توقيف أشخاص لافتعالهم إشكالاً وإطلاقهم النار في منطقة صربا - جونيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
16:04

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث : قانون تشريع الحشيشة في الادراج!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المعاينة الميكانيكية عائدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:22

رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:03

أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟

LBCI
فنّ
05:49

رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)

LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
فنّ
06:28

وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"

LBCI
أخبار سياسية
16:04

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..

LBCI
امن وقضاء
06:11

عصابة مسلّحة نفّذت عملية سطو على منزل في بشامون وسرقت خزنة في برمانا...ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟

LBCI
خبر عاجل
14:40

جنبلاط لـ عشرين 30: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة