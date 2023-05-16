مقتل 41 شخصا على الأقل بإعصار موكا في ولاية راخين في بورما

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين البورمية إلى 41 على الأقل الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحافي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار "يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلا". ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس.