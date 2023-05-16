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أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت خلال الهجوم الليلي الروسي ستة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال

أخبار دولية
2023-05-16 | 03:25
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أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت خلال الهجوم الليلي الروسي ستة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال
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أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت خلال الهجوم الليلي الروسي ستة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال

أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت خلال الهجوم الليلي الروسي ستة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال

أكّدت أوكرانيا أنها أسقطت ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال في الهجوم الليلي الجديد الذي استهدف كييف، وهو نوع من الأسلحة التي يصعب اعتراضها، على ما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.
     
وكتب ريزنيكوف على تويتر "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخا آخر".
 
 

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