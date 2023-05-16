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الوكالة الدولية للطاقة: صادرات روسيا النفطية تسجّل أعلى مستوى منذ الغزو الروسي
أخبار دولية
2023-05-16 | 05:36
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الوكالة الدولية للطاقة: صادرات روسيا النفطية تسجّل أعلى مستوى منذ الغزو الروسي
ارتفعت الصادرات النفطية من روسيا في نيسان إلى أعلى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا، لتتعزز العائدات بنسبة 1,7 مليار دولار رغم العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة.
وأفادت المنظمة بأن الصادرات الروسية ازدادت بخمسين ألف برميل يوميا إلى 8,3 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي، مقدّرة بأن البلاد لم تنفّذ بالكامل تهديدها خفض الإنتاج بشكل كبير.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط: "قد تكون روسيا بالتأكيد تزيد الكميّات للتعويض عن العائدات التي تمّت خسارتها".
وارتفعت عائدات تصدير النفط في البلاد بـ1,7 مليار دولار لتصل إلى 15 مليار دولار في نيسان.
لكن الرقم أقل بنسبة 27 في المئة من ذاك المسجّل في الشهر ذاته عام 2022.
وتراجعت الإيرادات الضريبية الروسية من قطاع النفط والغاز التابع لها بنسبة 64 في المئة من عام لعام، بحسب ما أضافت الوكالة.
أخبار دولية
الوكالة الدولية للطاقة
روسيا
نفط
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