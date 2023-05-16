الكرملين: "أسئلة كثيرة" لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد اتفاق الحبوب

اعلن الكرملين أن "أسئلة كثيرة" لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بحرا والذي هددت موسكو بوقف العمل بموجبه اعتبارًا من الأربعاء.وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين انه "لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول الجزء الذي يهمنا من الاتفاق. الآن علينا اتخاذ قرار". وتؤكد موسكو أن ما زالت هناك عقبات أمام صادراتها من الأسمدة والحبوب وبالتالي فهي تهدد بالانسحاب من الاتفاق.