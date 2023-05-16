أكّد الجيش الروسي أنه استهدف ليلا منشآت عسكرية في أوكرانيا بوابل من الصواريخ، مشيرا إلى أنه "أصاب كل الأهداف" فيما قالت القوات الأوكرانية إنها أسقطتها كلها.وبحسب وزارة الدفاع، استهدفت الضربات "نقاط انتشار للقوات الأوكرانية" وذخيرة غربية ومخازن أسلحة. كما أكدت تدمير منظومة باتريوت أميركية مضادة للطائرات في كييف واعتراض سبعة صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية.